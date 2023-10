Disparition de Lina: enquête ouverte pour «enlèvement ou séquestration»

Le parquet de Saverne, jusqu'alors compétent, s'est dessaisi au profit de Strasbourg qui a ouvert une information judiciaire «des chefs d'enlèvement ou séquestration de plus de sept jours», selon les procureures de Saverne, Aline Clérot, et de Strasbourg, Yolande Renzi.

Disparue depuis plus d'une semaine

Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg. Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.

Depuis, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées: battues citoyennes, plans d'eau sondés, auditions de témoins et inspection minutieuse ce week-end d'une maison à Plaine.