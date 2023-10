Disparition de Lina: «Ici, tout le monde a une théorie sur tout»

Malgré le vide, l’angoisse et les innombrables questions sans réponse, la maman de l’adolescente de 15 ans tient bon: «Ma détermination, la colère, la rage, me poussent à ne rien lâcher et à me battre encore plus fort», assure-t-elle. Le 23 septembre dernier, Lina se volatilisait alors qu’elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 2,9 kilomètres de son domicile de Plaine. Les constatations faites sur le terrain excluent la thèse d’un accident de la route. L’hypothèse d’une fugue n’est pas, non plus, d’actualité.