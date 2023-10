Disparition de Lina: «Je l'ai vue passer dans une voiture bleue, elle m'a fait coucou»

C'est sans doute un de ses témoignages qui ont conduit les procureures de Saverne et Strasbourg à faire basculer, dimanche, les investigations initialement ouvertes pour disparition inquiétante de l'adolescente en enquête criminelle. C'est d'ailleurs désormais la procureure de Strasbourg qui mène les opérations et l'enquête a été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Strasbourg et du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.