Des acteurs de «PBLV» réagissent déjà au décès supposé de Marwan 

Jeudi 12 octobre 2023, un cadavre avait été découvert dans une ferme abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône). Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir de celui de Marwan Berreni, introuvable depuis un accident de voiture survenu début août 2023. Alors qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements ADN doivent être réalisés pour permettre l’identification du corps, des collègues comédiens de Berreni dans «Plus Belle La Vie», série dont il était un des héros, ont déjà réagi.

Pour rappel, une femme âgée de 37 ans avait été percutée par un véhicule, à Mâcon, à proximité d’une boîte de nuit. Le conducteur avait pris la fuite. Deux jours plus tard, une voiture susceptible de correspondre à celle impliquée dans l’accident avait été découverte sur la commune de Fleurie, à une quinzaine de kilomètres plus au sud. Selon des sources proches du dossier, la voiture appartenait à Marwan Berreni, installé non loin de là, à Fuissé. Depuis les faits, l’acteur de 34 ans est resté introuvable.