Marwan Berreni: «Où serait-il allé? Tout le monde connaît son visage»

Dans «Plus belle la vie», il jouait le rôle d’Abdel Fedala, un jeune avocat flirtant régulièrement avec la légalité. Depuis le 3 août dernier, la réalité a dépassé la fiction: c’est bien Marwan Berreni qui est recherché par la police. Ce soir-là, un 4x4 régulièrement utilisé par l’acteur de 34 ans a violemment percuté une femme sur un passage piéton devant une boîte de Mâcon. Le véhicule a ensuite roulé sur la victime avant de disparaître. Sandra, 37 ans, a passé cinq jours en réanimation. Elle a subi des fractures aux côtes, à la clavicule, un pneumothorax et des lacérations au foie et aux poumons.

Six semaines plus tard, le comédien reste introuvable. Le dernier appel passé depuis son téléphone portable remonte au 4 août, tout comme l’ultime achat réglé par carte bancaire, dans une boulangerie. Depuis, plus rien: téléphone, comptes bancaires et réseaux sociaux sont muets. En plus de l’information judiciaire ouverte contre X pour blessures involontaires aggravées par le délit de fuite, une enquête pour disparition inquiétante occupe désormais les autorités. Dans l’entourage de Marwan Berreni, plus personne ne croit à l’hypothèse d’une «mise au vert», écrit «Le Parisien».