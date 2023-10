Disparition en France: Le GSM du petit ami de Lina va être analysé

Près de vingt jours après la disparition de Lina en Alsace, les enquêteurs continuent d’œuvrer dans l’ombre. Si aucune avancée majeure n’a été annoncée récemment, un nouvel élément pourrait permettre aux autorités de glaner de précieuses informations: le téléphone de Tao. Selon «Le Figaro» , le portable du petit ami de Lina est désormais entre les mains des enquêteurs et son exploitation est en cours. Le jeune homme de 19 ans disait avoir perdu son téléphone en faisant des recherches dans un ancien garage désaffecté à Saint-Blaise-La-Roche.

Tao et d’autres personnes se sont rendus chez la mère de Lina au soir du dimanche 24 septembre, le lendemain de la disparition de l’adolescente. La mère de Tao était également présente. Alors que certains se demandaient «où chercher», celle-ci a suggéré que «Lina était blessée au niveau des jambes et se trouvait dans une maison ou une usine désaffectée dans un rayon de 20 kilomètres». Comme le souligne Le Figaro, on ignore d’où sort cette étrange hypothèse émise par la mère de Tao. Ce serait donc en fouillant ces locaux laissés à l’abandon que le jeune homme aurait perdu son téléphone.