Au Luxembourg: Disparition inquiétante d'un homme de 34 ans

Où est passé Yalçim Özkaz? La disparition de l'homme de 34 ans, dans les environs des quartiers de Rollingergund et Belair, inquiète depuis dimanche après-midi.

La police a lancé lundi un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace de l'homme de corpulence mince, mesurant entre 1,60 m et 1,70 m. Les autorités précisent que l'homme, qui parle le français et le turc, portait un tee-shirt noir, un pantalon de jogging sombre, et des «Crocs» noires, avant sa disparition.