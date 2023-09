L'auto fouillée appartient à «une famille honorablement connue»

Cette opération est menée par la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, a précisé la procureure. Elle «en appelle à la retenue et à la civilité de chacun dans l'intérêt de l'enquête».

«Aucune piste» écartée

«Une famille honorablement connue»

«Quand on est maire de la taille d'un village comme Bellefosse on connaît tout le monde», a témoigné à la mi-journée la maire de la commune, Alice Morel. La voiture vérifiée par les enquêteurs appartient selon elle à «une famille honorablement connue». «Il me paraît normal que les gendarmes fassent des recherches sur les territoires de communes avoisinantes. Je me suis arrêtée pour aller saluer la personne qui habite dans cette maison», a-t-elle ajouté.