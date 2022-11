Appel à témoins : Un homme de 31 ans a disparu au Luxembourg

S'exprimant en portugais et en français, l'homme a les cheveux bruns courts, mesure entre 1,80 et 1,90 mètre et est de corpulence mince. Il est possible qu'il circule en voiture, une Fiat Punto blanche immatriculée au Luxembourg (MR1406).