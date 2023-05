Royaume-Uni: Disparu depuis 3 mois, son chat choisit le meilleur endroit pour revenir

Contre toute attente, Sammy a fini par faire sa réapparition, la semaine dernière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a bien choisi l’endroit et le jour pour pointer le bout de son museau. Mardi et mercredi au Centre international de Telford (West Midlands), l’Association des foyers pour chats et chiens (ADCH) se réunissait en effet en conférence. Et le chat noir et blanc a eu le nez creux, puisqu’il a décidé d’aller s’asseoir sur les genoux de Beni Benstead, qui n’est autre que la responsable de l’association caritative Cats Protection.