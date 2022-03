Retrouvailles au Bangladesh : Disparu depuis 48 ans, il est retrouvé grâce à Facebook

Un Bangladais avait disparu en 1972 sans laisser de trace. Sa famille l'a enfin retrouvé grâce à une vidéo devenue virale sur le réseau social.

Partagée et republiée par d'autres internautes, la séquence a été vue au moins un million de fois... notamment par sa famille. L'un des treize petits-enfants du disparu, Kefayat Hussain, vivant également à Sylhet, s'est précipité à l'hôpital pour faire la connaissance de son grand-père. «Il ne nous a tout d'abord pas reconnus, mais lorsqu'il a vu les cousins plus âgés de mon père, il a su tout de suite que c'était nous. Il a pleuré comme un bébé», a témoigné le jeune Bangladais. Des proches du vieil homme doivent arriver au Bangladesh de Grande-Bretagne et des États-Unis pour des retrouvailles familiales inespérées et attendues de très longue date.