Drame en Suisse: Disparu depuis mi-février, un Argentin de 28 ans retrouvé mort

Peu avant sa disparition, il avait passé un appel vidéo à sa mère à Buenos Aires. Depuis les montagnes, il lui avait raconté être en train de faire un trekking. Personne ne l’avait revu depuis. Diverses opérations de recherche – menées par la police et le public – avaient été organisées et de gros moyens déployés: chiens, usage de caméras thermiques et localisations téléphoniques.