Au Luxembourg: Disparus depuis le 25 mai et le 7 juin, ils ont été retrouvés

Un jeune homme de 20 ans, vu pour la dernière fois le mercredi 25 mai dans le secteur Belvaux-Soleuvre, n'avait pas donné de nouvelles depuis. La police, qui avait lancé un appel à témoins dès le 26 mai, indique lundi, près d'un mois plus tard, qu'il a été «retrouvé sain et sauf».

Dans le même temps lundi, les forces de l'ordre font savoir qu'un adolescent de 15 ans, originaire de Dudelange et disparu depuis le mardi 7 juin, est «rentré chez lui» et il est également sain et sauf.