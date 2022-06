Brésil : Disparus en Amazonie: arrestation d’un second suspect

Un deuxième suspect a été interpellé mardi dans l’affaire de la disparition du journaliste britannique Dom Phillips et du spécialiste brésilien des indigènes Bruno Pereira.

Des experts de la police fédérale arrivent au port d’Atalaia do Norte, le 14 juin 2022.

Oseney da Costa de Oliveira, dit «Dos Santos», est «soupçonné de participation à l’affaire», a annoncé la police fédérale dans un communiqué. Au terme de vérifications, cet homme de 41 ans sera placé en garde à vue devant le tribunal d’Atalaia do Norte, la municipalité amazonienne vers laquelle se dirigeaient Dom Phillips et Bruno Pereira lorsqu’ils ont disparu. La police a également saisi des cartouches d’armes à feu et une pagaie, sans préciser si ces objets ont été trouvés au même endroit que celui où «Dos Santos» a été arrêté.