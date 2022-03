Crise politique : Dissolution du Parlement différée ou immédiate?

LUXEMBOURG - Après l'avis du Conseil d'État, le microcosme politique

est en émoi ce jeudi. Le Parlement doit-il être dissous immédiatement?

Ce jeudi, il a convoqué le Premier ministre, Jean-Claude Juncker (CSV) et le président de la Chambre des députés, Laurent Mosar (CSV). Vendredi, il devrait, selon toute vraisemblance, prendre encore conseil auprès des différents leaders des partis politiques représentés à la Chambre avant de prendre sa décision pour samedi au plus tard.

En effet, il y a exactement trois mois entre le 20 juillet et le 20 octobre, date à laquelle les élections législatives anticipées ont d'ores et déjà été programmées. Et si pour certains, comme le député déi Lénk Serge Urbany, «la démission de Jean-Claude Juncker reste un préalable indispensable à toute dissolution», cette question est passée au second plan.