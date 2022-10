60 avions mobilisés : Dissuasion nucléaire: l'Otan entame un exercice de routine

Évoquant cet exercice prévu jusqu'au 30 octobre et qui avait été planifié avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'Alliance atlantique souligne qu'il représente «une activité d'entraînement régulière et récurrente et n'est pas liée à des événements mondiaux actuels».