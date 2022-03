Cabaret : Dita apprend le français par amour

Dita von Teese et Louis-Marie de Castelbajac.

Pour son chéri de douze ans son cadet, Louis-Marie de Castelbajac, Dita von Teese se met au français: «Je ne suis pas antiaméricaine. Je veux juste vivre l’expérience de résider dans un autre pays et apprendre une nouvelle langue». Quand on veut savoir si Dita (35 ans) use de ses talents de danseuse érotique pour pimenter son couple, elle dit: «Porter de la lingerie, ce n’est pas pour séduire un homme, c’est pour embrasser sa propre féminité».