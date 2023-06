«Mariés au premier regard»: Divorcés, Jennifer et Bruno ont craqué l'un pour l'autre

La pause d’Alicia et Bruno, qui s’étaient rencontrés grâce à «Mariés au premier regard», s’est transformée en rupture. Le Français de 33 ans est déjà passé à autre chose et sa nouvelle compagne est loin d’être une inconnue puisqu’il s’agit d’une candidate de l’émission diffusée sur M6 ayant pris part à la même saison que lui en 2022. Celui dont la sœur avait été vivement critiquée dans le programme vit une histoire d’amour avec Jennifer, une gérante de salon de coiffure, qui avait épousé Eddy avant de divorcer.

«Ils sont libres de refaire leur vie»

La nouvelle compagne de Bruno a également évoqué la réaction de colère et de tristesse d’Alicia, après que des photos montrant Jennifer dans l’immeuble de son nouveau chéri ont été publiées sur les réseaux sociaux. «Je ne suis pas là pour lui faire du mal, loin de là. Je comprends que cela ne soit pas évident à vivre pour elle, qu’elle n’a pas fait le deuil de son mariage, mais il n’y a aucun manque de respect de ma part. Alicia et Bruno se sont séparés mi-avril pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont en instance de divorce et ils sont libres de refaire leur vie», a-t-elle précisé, ajoutant qu’elle n’était pas la cause de leur séparation.