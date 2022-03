Décision de justice : Dix ans ferme pour le meurtrier de Nancy Wolff

DIEKIRCH - Le verdict dans le procès du meurtre de la jeune Luxembourgeoise est tombé ce jeudi matin: 17 ans de prison dont 7 ans avec sursis pour Nelson R., âgé de 32 ans.

La peine est lourde et à la hauteur des faits. 17 ans dont 7 ans avec sursis et 147 000 euros de dommages et intérêts, assortis de l'obligation d'un traitement psychiatrique. Une peine toutefois plus clémente que les réquisitions du parquet, qui avait réclamé une peine de 21 ans de prison à l'encontre de l'ancien petit ami de la victime.