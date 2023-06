Le Luxembourg en bref: Dix blessés sur les routes du Luxembourg ce samedi

Les policiers sont intervenus pour divers cambriolages ces dernières heures. D’habitations à Moutfort et Differdange mais aussi neuf caves dans le quartier de Bonnevoie. Des voitures ont également été «visitées» à Pétange et sur l’aire de Capellen. Des GSM, des ordinateurs portables, des sacs, un vélo électrique, des vêtements et des objets de valeur ont été dérobés. À Schouweiler et Differdange, les vitres de deux voitures en stationnement ont été brisées.