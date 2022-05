Politique en France: Dix candidats veulent convaincre les Français du Luxembourg

Le vote à l'urne sera organisé à Luxexpo, comme pour la présidentielle en avril. Editpress/Didier Sylvestre

Après l’élection présidentielle, les Français choisissent leurs députés lors des élections législatives. Les résidents étrangers, dont les Français du Luxembourg, vont voter dimanche pour le premier tour, une semaine avant leurs compatriotes établis en France. Pour la première fois, les résidents étrangers peuvent voter par Internet, grâce à des codes reçus par mail et SMS, le scrutin étant déjà ouvert par ce biais. Peut-être ce dispositif contribuera-t-il à augmenter la participation, qui dépassait à peine les 20% en 2017. «Je ne crois pas que les citoyens s’en fichent, ils sont intéressés par le destin de la France et de l’Europe. Mais il faut les sensibiliser, réinventer la démocratie représentative et participative», explique le député sortant Pieyre-Alexandre Anglade.

Dix candidats s’affrontent dans la circonscription Benelux. Les partis Les Républicains, Rassemblement national et Reconquête! sont représentés, tout comme Volt, des Pirates et un animaliste. La nouvelle union de gauche Nupes est représentée par Cécilia Gondard, qui entend «gouverner pour prendre en compte l’urgence écologique et sociale». Selon elle, la Nupes sera «capable de gouverner» malgré les différences entre les partis qui la composent, car ceux-ci «ont voté 85% des textes de manière identique durant le précédent quinquennat», dans l’opposition. Elle affrontera tout de même deux autres candidats classés à gauche.

La fiscalité comme enjeu

De son côté, le sortant macroniste Pieyre-Alexandre Anglade veut «offrir une majorité au président et défendre le projet européen». Il reconnaît que le mandat est particulier par rapport aux autres députés, du fait de la taille de la circonscription (Benelux). «Mais j’ai souvent organisé des réunions publiques jusqu’à la crise du Covid. Et j’ai passé beaucoup de temps dans le train», sourit-il. Selon lui, les législatives «sont des élections nationales et non locales».

La fiscalité constitue l’un des enjeux. Anglade promet de «se pencher» sur la convention fiscale polémique entre la France et le Luxembourg, «avec les députés mosellans en première ligne». Cécilia Gondard, de son côté, compte «avancer sur les enjeux du télétravail, où il y a un besoin de flexibilité». Elle veut augmenter le nombre de jours tolérés dans les conventions fiscales des frontaliers, «pour des raisons de qualité de vie, mais aussi d’écologie, en limitant les transports».

Les candidats de la 4e circonscription des Français de l'étranger