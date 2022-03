En Syrie : Dix civils tués dans des raids aériens du régime

Au moins dix civils ont été tués mercredi, dans des raids aériens du régime syrien visant des territoires tenus par les jihadistes dans la province d'Idleb (nord-ouest).

«Les bombardements du régime et de la Russie se poursuivent avec intensité sur plusieurs régions. Les raids russes se concentrent sur la ville de Khan Cheikhoun et ses environs», selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Cinquantaine de civils

Depuis dimanche, les frappes aériennes du régime et les tirs d'artillerie sur Idleb et les territoires adjacents ont tué plus d'une cinquantaine de civils dont de nombreux enfants, selon l'OSDH.