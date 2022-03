Initiative : Dix demandeurs d'emploi vont passer de l'Adem à la scène

MERSCH - Ils sont dix, âgés entre 20 et 56 ans, ont des parcours et profils variés, mais tous sont inscrits à l'Adem et tous se sont retrouvés embarqués en compagnie d'artistes professionnels dans la même aventure: «The Job».