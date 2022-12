Tourisme de masse: Dix destinations à éviter absolument en 2023

Partir en vacances, sans nourrir le tourisme de masse et ses effets délétères sur l’environnement et la préservation des sites. C’est ce qu’encourage le guide touristique américain Fodor’s en publiant une liste de dix destinations à éviter à tout prix en 2023. Les voici.

1. Étretat (France)

Cette situation balnéaire de Normandie est envahie chaque été par une masse de touristes. Si bien que de plus en plus de locaux ont décidé de mettre les voiles.

2. Le parc national des Calanques (France)

3. Le lac Tahoe (États-Unis)

4. L’Antarctique

Bien que l’Antarctique ne soit pas pris d’assaut par les touristes comme cela peut être le cas ailleurs, on en a dénombré 70 000 entre 2019 et 2020. Le problème réside dans le fait que les visiteurs se concentrent dans la péninsule antarctique, la partie de l’Antarctique qui a connu le réchauffement des températures le plus rapide et le déclin de la faune le plus marqué.