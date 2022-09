Naufrage au large de la Syrie : Dix enfants sont morts noyés

Il s’agit du naufrage le plus meurtrier survenu ces dernières années entre la Syrie et le Liban.

Selon les autorités syriennes, environ 150 personnes, principalement des Libanais et des réfugiés syriens et palestiniens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a fait naufrage au large de Tartous. L’armée libanaise a fait état de son côté de l’arrestation d’un passeur présumé impliqué dans ce drame. Il s’agit d’un Libanais qui «a admis avoir organisé» ce périple depuis le Liban et «qui devait s’achever en Italie par voie maritime», avant de se solder par une tragédie.

«Ils risquent leur vie en quête de dignité»

Il s’agit du naufrage le plus meurtrier survenu ces dernières années entre la Syrie et le Liban. De nombreux passagers libanais du bateau sont originaires de régions pauvres du nord du pays, notamment de la ville de Tripoli. «La population libanaise vit dans des conditions désastreuses, mais la situation est particulièrement grave pour les personnes les plus démunies, y compris les réfugiés», a indiqué vendredi la directrice régionale de l’Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Adele Khodr.