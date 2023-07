Un concurrent pour Twitter: Dix millions de comptes créés en 7 heures sur Threads

Le nouveau réseau social Threads, lancé par le géant américain Meta pour rivaliser avec Twitter, poursuit jeudi un démarrage en trombe avec plus de dix millions d’utilisateurs dès ses premières heures mais son déploiement en Europe est retardé pour des raisons réglementaires. L’application, lancée mercredi à 23h GMT dans 100 pays et qui fonctionne pour le moment sans publicités, est le plus grand défi porté à Twitter, propriété d’Elon Musk, déjà fragilisé par une série de péripéties.

«Twitter a eu l’occasion de le faire mais n’a pas réussi»

Il a notamment salué l’arrivée du champion de MMA Jon Jones et lancé une pique à son rival Elon Musk: «Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une appli de conversations avec au moins un milliard de gens dessus. Twitter a eu l’occasion de le faire mais n’a pas réussi. Nous espérons y arriver». Il a aussi envoyé son premier tweet depuis plus de dix ans, montrant Spiderman désignant un mème de Spiderman.

Sur Threads, nombre de célébrités comme Jennifer Lopez, Shakira et Hugh Jackman ont déjà ouvert des comptes, de même que Netflix ou le Washington Post, Reuters et The Economist. «L’app de conversations écrites d’Instagram.» Voilà la description de Threads (des «fils» en anglais) sur l’Apple Store. «Nous espérons que (Threads) puisse être une plateforme ouverte et accueillante pour les discussions», a écrit le patron d’Instagram, Adam Mosseri. «Si c’est aussi ce que vous voulez, le meilleur moyen, c’est d’être bienveillant».