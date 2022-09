Italie : Dix morts et 4 disparus dans de violentes intempéries dans la région d’Ancône

La côte Adriatique de l’Italie a été frappée par de très fortes pluies, jeudi soir. Le premier bilan est lourd: dix morts et plusieurs disparus.

Au moins dix personnes ont trouvé la mort dans de violentes intempéries ayant frappé dans la nuit de jeudi à vendredi le centre de l'Italie, remettant le changement climatique au centre du débat politique à une semaine des législatives. Quatre autres personnes ont été portées disparues après les torrents de pluie qui ont dévasté rues et habitations. Selon le journal Il Corriere della Sera, environ 400 mm de pluie sont tombés jeudi soir en deux heures, une quantité qui tombe normalement en six mois dans cette région.

À Ancône, un grand port sur l'Adriatique, plusieurs quartiers se sont retrouvés sans électricité et téléphone. Les écoles ont été fermées dans les zones les plus touchées. Une vidéo des pompiers tournée à Senigallia, une ville portuaire de la région des Marches, montre les secouristes dans des rues désertes, avec l'eau jusqu'à la taille, en train de rechercher des personnes en ramant à bord d'un canot pneumatique. L'eau a également envahi les caves, et de nombreuses voitures ont été emportées par la force du courant ou ensevelies sous des coulées de boue.