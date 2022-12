En France : Dix morts dont cinq enfants dans un incendie d'immeuble près de Lyon

L'incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord est de Lyon, a fait dix morts dont cinq enfants et quatorze blessés, dont «quatre en urgence absolue», dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la préfecture du Rhöne. Le sinistre, dont «l'origine est inconnue» est «désormais éteint», selon un communiqué.

Le feu s'est déclaré peu après 3h dans un immeuble de sept étages de la banlieue lyonnaise et a mobilisé près de 170 pompiers, selon la même source. Deux sapeurs pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention, selon la préfecture. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va se rendre sur place ce vendredi matin. «J'ai eu le préfet plusieurs fois au téléphone cette nuit, le bilan est définitif. Malheureusement dix personnes seraient mortes, dont cinq enfants entre 3 et 15 ans, dans un incendie dont on ne connait pas les causes. L'enquête pourra les déterminer», a-t-il réagi au début d'un point presse à Paris sur le dispositif de sécurité pour la finale de la Coupe du monde.