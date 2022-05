A Luxembourg-Ville: Dix-neuf candidats pour le pavillon Charly's Gare

«C'est un bâtiment emblématique et on est content que ce projet ait connu un vrai engouement», se félicite Serge Wilmes. Foto : Editpress / Didier Sylvestre

«On le voit et on le sent, l'activité reprend vraiment à Luxembourg-Ville», se félicite Serge Wilmes, Premier échevin. «Notre capitale est en train de renaître et il y a de plus en plus de gens qui viennent en ville pour profiter, faire leurs achats et manger un petit bout. Cela fait vraiment du bien, car nous, on n'est pas là pour développer une ville sans vie. On est là pour l'animer et la rendre attirante».

Dans ce contexte positif, la réouverture du pavillon Charly’s Gare, avenue Emile-Reuter à Luxembourg-Ville, s'annonce comme un atout supplémentaire. «Au total, nous avons reçu 19 dossiers de candidature, souligne Serge Wilmes. On va maintenant faire un choix dans les jours à venir. Le but, c'est d'ouvrir et d'y installer quelque chose à partir de début juin 2022. On veut animer à nouveau ce coin de la ville et du parc. C'est un bâtiment emblématique et on est content que ce projet ait connu un vrai engouement».