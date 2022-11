Prenez note! : Dix phrases en luxembourgeois pour les Walfer Bicherdeeg

WALFERDANGE – Le linguiste Jérôme Lulling, enseignant à l'INL et auteur des sites Grammaire.Lu et Exercice.Lu, a préparé une sélection de phrases en luxembourgeois, sur le thème des journées du livre de Walferdange (19 et 20 novembre).