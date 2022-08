Colombie : Dix policiers arrêtés pour un triple meurtre, un colonel en fuite

Onze policiers colombiens sont accusés d’avoir abattu, le 25 juillet, dans une ville du département de Sucre, trois hommes de 18, 22 et 26 ans. Ces jeunes avaient été arrêtés lors d’un contrôle de police, et leurs cadavres emmenés quelques heures plus tard à l’hôpital, avec des blessures par balles et des signes de torture, selon des membres de la famille et leur avocat. Des images de leur arrestation, diffusées à l’époque sur les réseaux sociaux, montraient les trois hommes vivants, sur une route, un debout, un autre à genoux et le dernier allongé, entourés et braqués par les policiers.