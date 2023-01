Protestations réprimées : Dix-sept morts dans des émeutes au Pérou

Au moins 17 personnes sont mortes lundi, à Juliaca, dans le sud du Pérou, lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte, selon le Défenseur du peuple (médiateur local). «Nous avons confirmé 17 décès aujourd’hui à Puno lors d’affrontements avec les forces de l’ordre dans les environs de l’aéroport de Juliaca», dans la région aymara (peuple amérindien) de Puno, a déclaré à l’AFP une source du bureau du médiateur, faisant également état de plus d’une trentaine de blessés.

«Aujourd’hui, plus de 9 000 personnes se sont approchées de l’aéroport de Juliaca et environ 2 000 d’entre elles ont lancé une attaque sans merci contre la police et les installations, utilisant des armes improvisées», a déclaré à la presse le président du Conseil des ministres péruvien Alberto Otarola, évoquant une «situation extrême».