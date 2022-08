Jeux du Commonwealth : Dix sportifs sri-Lankais font défection pour ne pas rentrer chez eux

Neuf athlètes et un entraîneur ont faussé compagnie à leur équipe après avoir terminé leurs épreuves, a précisé un haut responsable sportif du pays, qui a requis l’anonymat. Trois d’entre eux, la judoka Chamila Dilani, son entraîneur Asela de Silva et la lutteuse Shanith Chathuranga, ont quitté la délégation la semaine dernière. Ils ont été localisés par la police mais n’ayant violé aucune loi et étant en possession de visas valables six mois, aucune mesure n’a été prise contre eux, a déclaré le responsable sri-lankais.