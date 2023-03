Bucket list: Dix voitures qu’il faut avoir conduites au moins une fois dans sa vie

Tout le monde devrait avoir été au volant de la Dodge Challenger SRT Hellcat au moins une fois dans sa vie. Dodge

1. La Mazda MX-5

Mazda

La Mazda MX-5 est la réponse à tout! Pourquoi? Parce que la petite biplace japonaise est le roadster le plus cool du monde. Ancienne ou nouvelle, c’est un antidépresseur sur quatre roues. La MX-5 met tout simplement de bonne humeur!

2. La KTM X-Bow

KTM

La KTM X-Bow est incontournable pour tout fan de mécanique. Avec le bolide du célèbre constructeur de motos KTM, c’est frisson et cheveux dans le vent garantis! Par amour pour la performance, on a renoncé à tout ce qui était possible. Le comble, c’est que le bolide est homologué pour la route.

3. La Porsche 997 GT3 RS

Porsche

Une bucket list pour fans de voitures sans Porsche ne serait pas une bucket list! C’est pourquoi on retrouve ici un modèle spécial, la Porsche 997 GT3 RS, qui est pour beaucoup la meilleure Porsche jamais construite. Le monstre de Zuffenhausen est aussi extrême que possible, sans pour autant vous mettre la colonne vertébrale en bouillie. Et pour cause: le modèle pèse tout juste le poids d’un ourson, a la force d’aspiration d’un enfant en manque de sucre et le style d’une voiture de course. Un must pour tout passionné de voitures.

4. La BMW E30 M3

BMW

La BMW E30 M3 est une légende et l’ancêtre de tous les modèles M. La E30 normale attire déjà les regards, mais la variante M3 est le Saint-Graal et impressionne encore aujourd’hui par ses caractéristiques de conduite. Une fois que l’on a conduit une M3, on a du mal à repasser à une autre voiture.

5. La Porsche Carrera GT

Porsche

Avec une puissance de 612 ch à 8000 tr/minute et une vitesse de pointe dépassant les 330 km/h, la Carrera GT a posé des jalons. De 2003 à 2006, seuls 1 282 exemplaires ont été construits à la main. Cette voiture de sport à moteur central était jusqu’alors la seule Porsche homologuée pour la route et dotée d’un moteur V10.

6. La Ford Model T

Ford

La Model T de Ford, la première voiture de série au monde, ne doit évidemment pas manquer sur une liste de voitures à tester. Certes, il n’est pas facile de mettre la main sur ce véhicule et la deuxième voiture la plus vendue au monde (15 millions d’exemplaires) n’est pas non plus aisée à conduire. Aujourd’hui encore, la plupart des gens ne parviennent pas à faire démarrer la Model T.

7. La Morgan 3 Wheeler

Morgan

Rares sont ceux qui seraient volontaires pour conduire une voiture à trois roues, mais avec la Morgan 3 Wheeler, c’est une autre histoire! Cette biplace culte vous greffe un sourire permanent sur le visage. La bassine en acier britannique de 525 kg est propulsée par un moteur Harley-Davidson de 2,0 litres développant une puissance de 82 ch, qui catapulte la Morgan à 100 km/h en six secondes, donnant l’impression d’être un pilote de jet.

8. La Dodge Challenger SRT Hellcat

Dodge

Sur toute bucket list digne de ce nom figurent les grands classiques tels que le saut en parachute ou le saut à l’élastique. Dans le domaine de l’automobile, le pendant à ces activités est la Dodge Challenger SRT Hellcat. À quoi bon un saut à l’élastique quand on a 707 ch sous le pied? Une puissance qui donne à tout un chacun le sentiment d’être vivant. Et le meilleur dans tout cela, c’est que l’on peut acheter ce «chat d’enfer» sans pour autant casser son plan de pension.

9. La Coccinelle de Volkswagen

Volkswagen

Les scientifiques ont prouvé que le rire est bon pour la santé. Ne serait-ce pas formidable d’avoir une voiture qui donne le sourire non seulement au conducteur, mais aussi à tout l’entourage? Eh bien elle existe! Il s’agit de la Coccinelle de Volkswagen dont le modèle original est devenu synonyme de hippies, de paix et d’amour. Conduire une Coccinelle d’origine est donc incontournable pour tout passionné d’automobile.

10. La Ferrari F40

Shutterstock