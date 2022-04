Gagne tes places : Dj Set avec The Avener au CASINO 2OOO

The Avener, le producteur et DJ français s’est révélé au grand public avec le tube mondial « Fade Out Lines ». Véritable hymne électro, ses morceaux mêlent électro et pop lui permettant de collaborer avec les plus grands artistes, de Bob Dylan à Rodriguez en passant par Lana Del Rey ou Mylène Farmer. Venez le découvrir…

Concert

L'essentiel t'offre tes places pour le Set DJ de The Avener le samedi 23 avril à 22h au CASINO 2OOO à Mondorf-les-Bains.

Tirage au sort le 15 avril.