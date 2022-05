Caprice de star : DJ Snake a cru mourir en avion

Le célèbre DJ français a raconté une mésaventure qui lui était arrivée en 2016 à cause d’un «caprice».

DJ Snake a frôlé la mort. Invité sur le plateau de «C à vous» mercredi, l'artiste a raconté comment, en 2016, il avait fait une «connerie» qui aurait pu lui coûter la vie non seulement à lui, mais aussi à la bande de potes qui l’accompagnait ce jour-là. «On s’arrête en Croatie à Split pour donner un show dans un stade devant 80 000 personnes. On atterrit (NDLR: avec son jet privé) et il pleut. Le concert est annulé. L’ambiance n’était pas top», s’est remémoré DJ Snake, 35 ans.

À son initiative, lui et ses copains «votent» pour élire une autre destination: «Je leur ai dit: ''Venez on se casse, on va à quelque part d’autre (sic)''. On a choisi Barcelone. Mon équipe a transpiré pour les autorisations de vol. L’aéroport nous a dit qu’avec cette météo ce n’était pas prudent de décoller et que cela pouvait être dangereux. J’étais jeune et con. J’ai dit: ''On y va, on s’en fout!'' Et ce qui devait arriver, arriva».

Le jet de la star est passé par une méchante zone de turbulences et a traversé un trou d’air: «L’avion a fait une chute de quelques mètres. On s’est tous regardés, on s’est assis, on a attaché nos ceintures. Tout le monde est devenu blanc. Tout le monde priait et disait qu’on avait fait une connerie et qu’on n’aurait pas dû décoller. On a failli mourir ce jour-là pour aller à Barcelone, alors qu’on n’avait rien à y faire en plus». Et de conclure que ce «petit caprice de star a failli coûter très cher».