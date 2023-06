Festival au Luxembourg: DJ Snake a fait décoller les Francofolies

De son hit «Disco Maghreb» à «Lean On» en passant par «Taki Taki», rien n'était de trop dans un set calibré et efficace, qui s'achevait par un feu d'artifice.

Tel un prophète de l'électro, DJ Snake s'était installé derrière ses platines, vendredi soir, au cœur d'un édifice destiné à célébrer la superstar française. Le Parisien offrait une entame destructurée en mode EDM, destinée à impressionner les 6 500 festivaliers, avec toute la panoplie: flammes, jets de fumée et cris pour haranguer la foule.

Lunettes de soleil vissées sur le nez, veste en cuir qu'il fera tomber à mesure que la température grimpait, DJ Snake régalait un public acquis à sa cause, avec un son énorme et des basses qui faisaient trembler tout le Galgenberg. De son hit «Disco Maghreb» à «Lean On» en passant par «Taki Taki», rien n'était de trop dans un set calibré et efficace, qui s'achevait par un feu d'artifice.