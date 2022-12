Festival au Luxembourg: DJ Snake, Orelsan et Angèle seront aux Francofolies en 2023

L’un a joué en juin dernier devant 60 000 fans au Parc des Princes, tandis que les deux autres ont chacun débuté des tournées triomphales au printemps dernier: DJ Snake, Orelsan et Angèle seront les principales têtes d’affiche des Francos d’Esch, du 8 au 11 juin 2023. Après le succès de l’été dernier, le festival luxembourgeois offrira quatre jours de festivités, dont trois jours de concerts au parc du Galgenberg. Star internationale des platines, le Français DJ Snake ouvrira le bal le vendredi 9 juin prochain, lors d’une première journée aux sonorités électro-pop, avec Jeanne Added, Voyou et C’est Karma.

Le samedi 10 juin sera placé sous le signe du rap francophone, avec Orelsan, plus gros vendeur de disques en France en 2021 avec «Civilisation», mais aussi la sensation drill Gazo ainsi que Josman et Biga Ranx. Le même jour, une soirée techno sera programmée à la KuFa avec Vitalic aux platines.

Enfin, une affiche pop et rock, plus familiale, sera proposée le dimanche 11 juin 2023, avec en vedette la reine belge de la pop, Angèle, ainsi que le groupe de rock Louise Attaque, Izia, Suzane et le groupe luxembourgeois Tuys. Les billets sont en vente dès aujourd’hui, à 10 h, sur le site des Francofolies, à partir de 50 euros pour une journée, 87 euros pour deux jours et 123 euros pour les trois journées.