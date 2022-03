Funk et Soul : DJ Vadim électrisera le Melusina

CLAUSEN - DJ Vadim vous fera transpirer au Melusina. Promouvant tolérance et bonne humeur, le DJ d'origine russe s'est aussi fait le défenseur de la musique funk et soul collaborant avec des pointures telles que Stevie Wonder ou The Roots. Son CD, «The Electric» est téléchargeable gratuitement sur le site, www.reverbnation.com/theelectriconline.

DJ Vadim, vendredi, à 20 h 30, au Melusina, 145, rue de la Tour Jacob, Luxembourg.