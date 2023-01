Open d’Australie : Djokovic affrontera Tsitsipas en finale pour un 22e titre du Grand Chelem

Une cuisse toujours récalcitrante

Vendredi, Djokovic s'est échappé rapidement dans le premier set en dominant largement et a mené 5-1. Mais il a commis trop de fautes directes (24 dans le seul premier set alors qu'il en avait commis 21 sur l'ensemble de son précédent match contre Andrey Rublev en quarts) et permis à Paul de recoller à 5-5 avant de se reprendre et de remporter les deux jeux suivants pour boucler la manche.

Dans le deuxième set, à 2-0 et avantage sur son service pour son adversaire, il a montré de premiers signes de gêne au niveau de sa cuisse. Mais, comme dans la première manche, il a réussi un double break et, cette fois, il a conclu à sa première occasion. Avec seulement six fautes directes dans la manche. Il a poursuivi sur sa lancée dans le set suivant: un nouveau double break lui a permis de mener 4-0. Paul n'y pouvait plus rien.