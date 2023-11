Djokovic, battu par Sinner, devra patienter pour voir les demies

Porté par son public, l’Italien de 22 ans a créé la sensation en battant, après plus de 3h08 de jeu, pour la première fois de sa carrière le Serbe, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem et récent gagnant du Masters 1000 de Paris.

Difficile vainqueur lors de son premier match du Danois Holger Rune, en plus de trois heures également, Djokovic a cette fois buté contre Sinner, impressionnant notamment dans sa gestion du jeu décisif de la dernière manche. L’Italien qui affrontera Rune lors du dernier match peut toujours se qualifier dans ce groupe vert très indécis.

Dans la première manche, les deux hommes sont longtemps restés au coude à coude. C’est finalement l’Italien qui a réussi à breaker le Serbe pour virer en tête (7-5). Le deuxième set, tout aussi accroché, s’est joué au jeu décisif. Djokovic s’est cette fois montré le plus solide dans les points importants pour égaliser à une manche partout 7-6 (7/5).

Mais Sinner, loin de s’avouer vaincu, a breaké Djokovic dans la dernière manche pour mener 4-2. Un avantage que le Serbe a cependant effacé dans la foulée en prenant pour la première fois le service de son adversaire lors de ce match, avant de confirmer sur sa mise en jeu grâce à un jeu blanc (4-4). L’Italien lui a répondu par... un jeu blanc. Toujours à égalité (6-6), les deux joueurs ont dû à nouveau se départager au jeu décisif. Cette fois, l’Italien s’est montré beaucoup plus costaud que son illustre aîné pour conclure 7-6 (7/2).

Plus tôt, dans ce même groupe, Holger Rune, 8e mondial, avait gagné contre le Grec Stefanos Tsitsipas (6e), contraint à l’abandon après seulement trois jeux, en raison d’une blessure au dos. Le Danois de 20 ans, quart-de-finaliste à Roland-Garros et Wimbledon cette année, reste en course pour une place en demi-finales.