Open d'Australie : Djokovic et Williams gagnent sans forcer

Les numéros un mondial masculin et féminin se sont qualifiés sans problème pour le troisième tour, mercredi matin à Melbourne.

Novak Djokovic, numéro deux mondial et triple tenant du titre, a battu l'Argentin Leonardo Mayer, 98e mondial, en trois sets 6-0, 6-4, 6-4. Le Serbe est apparu un peu plus à l'aise qu'au premier tour. Dans le premier set, il a outrageusement dominé l'Argentin, qui a tout de même réussi à lui opposer une meilleure résistance par la suite. Djokovic reste invaincu depuis sa défaite en finale de l'US Open face à Rafael Nadal en septembre.

Chez les Dames, Serena Williams, comme au premier tour, s'est baladée face à la Serbe Vesna Dolonc, 104e mondiale, battue en deux sets 6-1, 6-2. L'Américaine n'a concédé que six jeux en deux matches pour l'instant. De son côté, la Chinoise Li Na, finaliste du tournoi en 2011 et 2013, s'est qualifiée en battant non sans mal la Suissesse Belinda Bencic, 187e mondiale et âgée de 16 ans, en deux sets 6-0, 7-6 (7/5).