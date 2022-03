Tennis - Roland-Garros : Djokovic n'avait pas envie de parler aux journalistes

Déçu d'avoir raté l'occasion de revenir en demi-finale d'un Grand Chelem, le Serbe n'était pas d'humeur à expliquer les raisons de sa défaite, à la presse, mardi soir.

Venir en conférence de presse après une défaite n'est pas toujours une mince affaire pour les sportifs. Qui plus est à chaud. Très affecté par son élimination, mardi, contre l'inattendu Italien Marco Cecchinato (6-3, 7-6 [7/4], 1-6, 7-6 [13/11]) en quarts de finale à Roland-Garros , Novak Djokovic n'était pas, mais alors pas du tout disposé à répondre aux journalistes. Et cela s'est vu.

Prévue dans la salle principale - logique vu son statut et le stade de la compétition, sa prise de parole s'est finalement déroulée dans la salle de presse numéro 2. Pourquoi? Parce que le Serbe de 31 ans souhaitait en finir au plus vite avec les obligations médiatiques et est entré dans la pièce la plus proche du couloir d'arrivée des joueurs. Et tant pis si les dizaines de journalistes ont dû se serrer comme des sardines pendant quelques minutes.