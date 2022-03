Tennis : Djokovic participera-t-il au tournoi d'Indian Wells?

Novak Djokovic a été inscrit au tirage au sort du tournoi ATP/WTA d'Indian Wells de mardi, mais il n'est pas clair s'il y participera, faute d'être vacciné contre le Covid-19, ont déclaré les organisateurs.

Une brève déclaration des organisateurs du tournoi d'Indian Wells a indiqué que les responsables étaient en contact avec l'équipe de Djokovic pour déterminer s'il jouerait en Californie ou même serait autorisé à entrer aux États-Unis faute de vaccination. «Novak Djokovic est sur la liste des inscrits au tournoi et est donc placé dans le tirage au sort aujourd'hui», ont déclaré les chefs du tournoi.

Djokovic est cinq fois champion à Indian Wells, où les organisateurs ont déclaré qu'une preuve de vaccination sera requise pour l'entrée des spectateurs. En vertu des réglementations du gouvernement américain, tous les voyageurs citoyens non américains entrant aux Etats-Unis doivent être vaccinés contre le Covid-19.

Djokovic s'était présenté, non-vacciné, début janvier à Melbourne pour y glaner un 21e titre de Grand Chelem, ce qui aurait constitué le record absolu devant Rafael Nadal et Roger Federer. Il avait finalement été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal, après avoir échoué à convaincre la justice de ce pays d'accepter son recours contre l'annulation de son visa par le gouvernement.

Nadal-Medvedev en demi-finale?

Alors que le statut de Djokovic reste en suspens, le tirage au sort de mardi a soulevé la possibilité d'une autre confrontation à succès entre le nouveau numéro un mondial Daniil Medvedev et Rafael Nadal, 21 fois champion en Grand Chelem. La star russe Medvedev pourrait affronter Nadal en demi-finale lors de ce qui serait leur troisième rencontre en moins de deux mois.

Nadal a gagné ses deux rencontres avec Medvedev cette année: la finale épique de l'Open d'Australie et celle de l'Open du Mexique le mois dernier. Medvedev n'a jamais remporté Indian Wells et a été éliminé en huitièmes de finale lors du tournoi de l'an dernier. Nadal, trois fois vainqueur à Indian Wells, y participera pour la première fois depuis 2019. L'Espagnol de 35 ans a atteint les demi-finales ou mieux en huit apparitions consécutives au tournoi entre 2006 et 2013.