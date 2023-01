Tennis : Djokovic reprend les commandes au classement de l’ATP

Novak Djokovic entame une 374e semaine en tant que No 1 mondial.

Sacré à Melbourne pour la dixième fois dimanche, Novak Djokovic récupère la tête du classement ATP, publié ce lundi. Le Serbe, qui a gagné quatre places, a détrôné l’Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l’Open d’Australie et désormais N°2 mondial. Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le joueur de 35 ans est N°1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa première accession au sommet du tennis mondial.

Battu en finale par le «Djoker», le Grec Stefanos Tsitsipas grimpe d’une place, au 3e rang, au détriment du Norvégien Casper Ruud, et retrouve le meilleur classement de sa carrière, déjà atteint une première fois en août 2021. Le Russe Andrey Rublev, dominé en quarts de finale par Djokovic à Melbourne, est 5e, en hausse d’une place, et retrouve lui aussi le meilleur classement de sa carrière. L’Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a perdu quatre places et recule au 6e rang mondial.