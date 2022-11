Tennis : Novak Djokovic qualifié pour sa huitième finale des Masters

Novak Djokovic tentera d'égaler le record de six titres dans ce tournoi, détenu par Roger Federer.

Novak Djokovic s’est qualifié samedi à Turin pour sa huitième finale des Masters en quinze participations, en battant l’Américain Taylor Fritz (9e) qui jouait ce tournoi pour la première fois, 7-6 (7/5), 7-6 (8/6). Le Serbe de 35 ans, 8e mondial, tentera dimanche contre Andrey Rublev (7e) ou Casper Ruud (4e) d’égaler le record de six titres dans ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, détenu par Roger Federer.

Il visera également son second grand titre de l’année, après Wimbledon, ayant manqué une importante partie de la saison (dont l’Open d’Australie et l’US Open) pour son refus du vaccin anticovid. La question était de savoir si Djokovic serait remis de l’énorme coup de mou traversé la veille contre Daniil Medvedev lors d’un terrible bras de fer de 3h11 pourtant sans aucun enjeu pour la suite du tournoi.

De ce point de vue, le Serbe n’a pas été particulièrement rassurant. S’il a tenu, c’est grâce à l’efficacité de son service (il a gagné 85% des points joués sur sa première balle dans le premier set et 75% sur l’ensemble de la rencontre), et à sa capacité à sortir le coup fatal au bon moment. Et Fritz, qui jouait pour la première fois le tournoi des Maîtres en ayant profité du forfait du N.1 Carlos Alcaraz, n’a pas commis beaucoup d’erreurs, mais elles ont toutes été lourdement sanctionnées.