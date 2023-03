Courses: DKV Urban Trail t'invite à explorer, en marchant ou au pas de course, un Luxembourg insolite

Course

Participer au DKV-UrbanTrail, c’est explorer, en marchant ou au pas de course, un Luxembourg insolite (et parfois méconnu des résidents eux-mêmes) et (re)découvrir son patrimoine.

Le samedi 22 et dimanche 23 avril 2023, les courses et les marches emmèneront à nouveau les athlètes et les adeptes de la marche dans les ruelles pavées du vieux Luxembourg, vers des chemins de terre méconnus et hors des sentiers battus, des hauteurs du plateau du Saint-Esprit à l’administration communale d’Hesperange, tout en longeant l’Alzette dans une forêt aussi dense que verdoyante. On cotoie les nombreux sites historiques et autres attractions touristiques (le Palais grand-ducal, l’Abbaye de Neumünster, la Place d’Armes, les casemates du Bock, les Trois Glands, la Philharmonie...), on passe à travers l’Aqua Tunnel dans le Pfaffenthal pour déboucher, 1 km plus loin, dans la vallée de la Pétrusse pour remonter ensuite une à une les innombrables marches qui mènent à la place de la Constitution pour finir à la Cité Judiciaire, sur le plateau du Saint-Esprit.