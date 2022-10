New York : «Doc et Marty réunis. Si émouvant»: les fans de «Retour vers le futur» touchés

Christopher Lloyd et Michael J. Fox se sont retrouvés au Comic Con de New York, dimanche 9 octobre 2022. L’état de santé de l’acteur qui jouait Marty McFly a ému la Toile.

Séquence nostalgie pour tous les inconditionnels de la trilogie «Retour vers le futur», qui a marqué le cinéma à la fin des années 1980. Les deux héros des films, Christopher Lloyd et Michael J. Fox, se sont retrouvés dimanche 9 octobre 2022, 32 ans après la sortie du troisième volet, à New York, dans le cadre d’une convention de fans. L’état physique de celui qui interprétait Marty McFly, atteint de Parkinson, a fait énormément réagir sur Twitter tant il semblait avoir de la peine à se mouvoir et avait le visage défiguré par la maladie.

«Doc et Marty réunis. Si émouvant. Immense respect à Michael J. Fox», «J’ai les larmes aux yeux à le voir se battre ainsi», «Le pauvre, ça fait vraiment mal au cœur. Putain de maladie», «Ça me fend le cœur de le voir dans cet état», «30 ans qu’il lutte contre Parkinson. Ce n’est définitivement pas une mauviette (ndlr: référence à un terme récurrent dans les dialogues de la saga)», «Cette vidéo rend heureux et triste à la fois. Heureux, car c’est toujours un plaisir de revoir ces deux légendes. Triste, car je n’imaginais pas que la maladie s’était autant aggravée», lit-on sur le réseau social. Les différentes images de la séquence cumulent allègrement plus de 10 millions de vues.