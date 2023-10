Documentaire événement: Netflix s'associe à Spielberg pour retracer «La Vie sur notre planète»

Diffusé mondialement à partir de mercredi sur la plateforme, le documentaire, en huit épisodes, propose aux spectateurs une plongée dans les cinq précédentes extinctions de masse, recrées à force d'effets spéciaux. La narration, portée par l'acteur Morgan Freeman, rappelle que la vie a toujours trouvé le moyen de surmonter les catastrophes depuis plus de 4 milliards d'années, des rudes périodes glaciaires aux chutes de météorites.

À chaque fois, des espèces ayant réussi à échapper à la destruction se sont menées un combat féroce, à la manière de «Games of Thrones», pour s'assurer la domination de la nouvelle ère. «Ce que nous voulions faire, notre intention au tout début, c'était d'adapter l'histoire de la vie en feuilleton. D'en faire une production qu'on a envie de regarder d'une traite. Parce que cette histoire est tellement dramatique», explique l'auteur-producteur Dan Tapster.

«Je pense et j'espère que c'est quelque chose que nous avons réussi, ce qui est probablement une première dans l'histoire naturelle». Dans «La Vie sur notre planète», la tension et le suspense résident dans la «victoire» surprise d'espèces sur d'autres, au moins le temps de quelques centaines de milliers d'années. L'influence des studios de Spielberg, Amblin Television, a permis d'ajouter «bien davantage d'émotion» et de «pathos» à ce documentaire historique, selon M. Tapster.