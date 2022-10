Etats-Unis: Documents saisis à Mar-a-Lago: Trump s’en remet à la Cour suprême

États-Unis : Documents saisis à Mar-a-Lago: Trump s’en remet à la Cour suprême

Nouvelle bataille

Cette nouvelle bataille légale porte sur les archives de la Maison-Blanche. Quand il a quitté le pouvoir en janvier 2021, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

Le 8 août, ils ont mené une perquisition inédite sur la base d’un mandat pour «rétention de documents classifiés» et «entrave à une enquête fédérale», et ont saisi une trentaine d’autres boîtes. Depuis Donald Trump, qui flirte avec l’idée de briguer un nouveau mandat en 2024, se dit «persécuté» politiquement et assure que les documents saisis sont personnels ou déclassifiés. Il est par ailleurs poursuivi au civil par la justice new-yorkaise qui l’accuse d’avoir manipulé les actifs de son groupe pour obtenir des prêts plus avantageux ou réduire ses impôts.